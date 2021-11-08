 

Мнение: Таблетка для памяти

08.11.2021, 3:24, Разное
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К вопросу о кадрах нынешней ОПЗЖ и "экспертов по Украине" на российском ТВ, которых так любят цитировать.
Поэтому судьба ОПЗЖ с такими кадрами, имитировать оппозицию паразитируя на как-бы "пророссийской риторике", чем до ОПЗЖ постоянно занималась слившаяся "Партия регионов". Голосуют за ОПЗЖ в основном от безысходности, потому что на фоне этих приспособленцев, перевертышей и проходимцев остальные еще хуже.

Источник: Colonel Cassad



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