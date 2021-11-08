 

Бузова назвала сумму долга МХАТа

08.11.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

МХАТ имени Горького не выплатил Ольге Бузовой зарплату за спектакль «Чудесный грузин» в размере 450 тыс. рублей, телеведущая пообещала решить этот вопрос со своим адвокатом.

В эфире канала НТВ Ольга Бузова заявила, что намерена стребовать невыплаченную ей МХАТ имени Горького зарплату за спектакль «Чудесный грузин» с помощью своего адвоката, информирует «Пятый канал». По словам телеведущий, театр не выплатил ей 450 тыс. рублей.

«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», – сказала Бузова.

Ранее новый директор МХАТа Владимир Кехман объяснил увольнение Бузовой из театра, сравнив ее с артистом балета Николаем Цискаридзе по гонорарам.  

В июне громкой премьерой МХАТа стало представление с участием Ольги Бузовой, которая сыграла в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. Худрук МХАТа Эдуард Бояков признался, что театр «хайпанул» на том, что решил пригласить артистку в спектакль о Сталине. По его словам, это стало «удавшимся экспериментом», а «стоячая овация, которая была после каждого из двух спектаклей, снимает все вопросы».

20 июля пресс-атташе МХАТа Виктория Мусина-Пушкина сообщила, что Московский художественный академический театр им. Горького доволен реакцией зрителей на спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой, театр не планирует менять или снимать постановку под давлением критиков. Как следует из данных сайта госзакупок, МХАТ им. Горького заключил контракт с певицей Ольгой Бузовой на два показа спектакля «Чудесный грузин», где она исполнила роль певицы Бэллы Шанталь, 17 и 18 сентября. За исполнение роли певице предназначен гонорар в размере 234 тыс. рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Партия «Новые люди» усомнилась в эффективности незаконных акций протеста

26.03 / Le Monde – запуском ракет Ким Чен Ын бросает вызов новой администрации США

23.08 / В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

30.06 / 13 человек погибли в Тегеране от взрыва газа и пожара

09.06 / Российского писателя Быкова в 2019 году отравили сотрудники ФСБ. Они же потом отравили Навального – СМИ

31.10 / Во французском Лионе неизвестный стрелял в священника

24.12 / Нацполиция Украины не получала от России запроса на выдачу Маркива – Клименко

03.05 / На юге Армении основаны два опорных пункта российской военной базы

05.10 / Через 30 лет после объединения в Германии снова раскол

03.10 / Эксперт: Омские врачи могут гордиться результатом работы с Навальным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика