 

Экс-глава Белоруссии – Москва и Минск возрождают империю, которую мы похоронили в 1991 году

08.11.2021, 2:56, Новости дня
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В символическую дату — в годовщину изгнания поляков из Кремля — РФ и Белоруссия стали намного ближе друг к другу, пишет Rzeczpospolita. Первый руководитель Белоруссии после распада СССР Станислав Шушкевич пожаловался польскому изданию, что Лукашенко говорит и делает то, чего хочет Москва. По его мнению, его превратили в раба России, а Белоруссию — в её Северо-западный регион.


Reuters

Спустя несколько лет переговоров «более глубокая интеграция» между Россией и Белоруссией стала фактом. Белоруссия уже одной ногой находится в России, а сценарий «Советского Союз 2.0» лишь приближается, пишет Rzeczpospolita. Издание обращает внимание на то, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран в символическую дату. Москва и Минск согласовали 28 программ в рамках Союзного государства в День народного единства, то есть в годовщину изгнания поляков из Кремля 1612 года.  

«Россия берёт Белоруссию в свои руки. Кремль строит империю, которую мы похоронили в 1991 году, при помощи СНГ. Они предпринимают попытку повернуть вспять историю», — говорит польскому изданию первый лидер независимой Белоруссии, который лично поспособствовал распаду СССР, Станислав Шушкевич. «Лукашенко говорит и делает то, чего хочет Москва, он превратился в раба России. Куда подевалась наша независимость? Где национальные символы и историческая правда? Они превращают нас в Северо-западный регион России», — негодует он. 

Никто не консультировался с белорусским или российским обществом по поводу программ интеграции, опубликованных ещё в сентябре. В Минске по-прежнему утверждают, что речь идёт исключительно об экономической интеграции, но Владимир Путин не исключает, что в будущем будет создан общий парламент. Вчера депутат Государственной думы Леонид Калашников прямо заявил, что после «объединения Белоруссии и России» к «союзу» присоединятся и другие страны бывшего СССР. 

«На настоящий момент РФ сосредоточена на экономической и военной интеграции. В течение многих лет власти Минска утверждали, что они являются полностью независимым и самостоятельным государством, но в экономическом плане всё обстояло совершенно иначе. Сейчас будет наведён порядок», — объясняет Rzeczpospolita российский политолог Алексей Мухин. «Военная интеграция продолжается, но вслух об этом никто не говорит. Я благодарен нашим западным партнёрам за то, что они мотивировали Лукашенко. Без событий 2020 года наши переговоры об интеграции затянулись бы ещё лет на десять», — подчёркивает эксперт. 

Польское издание ссылается на появившуюся информацию о том, что впредь РФ будет защищать ядерным оружием не только себя, но и Белоруссию, даже в том случае, если она будет подвержена обычному нападению со стороны стран НАТО. «По сути, это означает, что Белоруссия попадает под ядерный зонтик России», — подтверждает в разговоре с Rzeczpospolita ведущий белорусский военный эксперт и журналист Александр Алесин. «Москва и Минск прямо об этом не говорят, но РФ оказывает всё большее давление в плане постоянного военного присутствия в Белоруссии и размещения здесь российских баз…  Этому способствует также растущая напряжённость на белорусско-польской границе», — добавляет он.

Rzeczpospolita не оставила без внимания и тот факт, что во время видеоконференции прозвучали взаимные комплименты. Путин заявил, что Белоруссия — не только хороший сосед, но и ближайший союзник, а Лукашенко, на удивление всем, «пожаловался», что Путин «не взял его с собой в Крым». После этих слов белорусская сторона подтвердила, что уже давно признала Крым российским. После самой конференции между лидерами состоялся уже телефонный разговор продолжительностью полтора часа. 



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