Le Parisien – президент Алжира отказался идти на сближение с Францией после оскорблений Макрона

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предупредил, что не станет делать «первый шаг», чтобы ослабить напряжённость в отношениях с Францией, пишет Le Parisien. Как подчеркнул лидер североафриканского государства, ни один алжирец не согласится, чтобы президент шёл на контакт с теми, кто оскорбляет их страну. Кризис в отношениях двух стран начался после заявлений Эммануэля Макрона, усомнившегося в существовании алжирской нации до французской колонизации, напоминает газета.



Reuters

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун предупредил, что не станет делать «первый шаг» в попытке ослабить напряжённость в отношениях с Францией, вызванную критическими высказываниями Эммануэля Макрона об алжирской «нации», пишет Le Parisien. «У меня нет никаких сожалений. Макрон возродил старый конфликт совершенно бессмысленным образом», — заявил алжирский лидер журналистам в субботу 6 ноября.

«Если (крайне правый полемист Эрик) Земмур скажет что-то подобное, неважно, никто не обратит внимания. Но когда глава государства заявляет, что Алжир не был самостоятельной нацией, это очень серьёзно», — подчеркнул он. «Ни один алжирец не согласится, чтобы я контактировал с теми, кто оскорбил нас», — отметил Абдельмаджид Теббун.

Как напоминает газета, Эммануэль Макрон вызвал гнев Алжира заявлениями о «военно-политической» системе страны, поддерживающей «ренту памяти» и предлагающей своему народу «официальную историю», которая «не основывается на истине». По сообщениям СМИ, президент Франции также заявил, что «создание Алжира как нации — это явление, на которое стоит обратить внимание». «Существовала ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чём вопрос», — заметил президент Франции.

Абдельмаджид Теббун связал высказывания Макрона с грядущими президентскими выборами. «Это те же самые речи, которые долгое время вёл крайне правый журналист Эрик Земмур: Алжир не был нацией, а Франция сделала его нацией», — обратил внимание президент Алжира. По словам Теббуна, «сделав это заявление, Макрон встал на сторону тех, кто оправдывает колонизацию».

Алжирский лидер также дал понять, что перспектив разрядки напряжённости с Францией пока нет. И «если французы захотят отправиться в Мали или Нигер прямо сейчас, им просто нужно будет лететь девять часов вместо четырёх», добавил он, заверив, однако, что будет сделано исключение для «спасения раненых». «Но что касается всего остального, нам больше не нужно сотрудничать друг с другом, сейчас всё может быть кончено», — предупредил он, обвинив Эммануэля Макрона в «посягательстве на достоинство алжирцев».