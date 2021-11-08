Шаляпин в хосписе – Личное мнение

Аккурат в середине локдауна, в разгар четвёртой — самой безжалостной на сегодня — волны пандемии, весёлый вдовец Прошка Шаляпин дал концерт в хосписе в Зеленограде.



Фото: Соцсети

Немногочисленные маски болтаются на ушах или под подбородком. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Проша дышит в лица стариков полной грудью.

Не локдаун, а ярмарка!

Балаган. Прежде всего, в головах.

Мы все хотим жить хорошо: в стране с идеально работающими законами, в цивилизованном обществе, где слова «спасибо» и «извините» слышатся гораздо чаще, чем высокомерное ворчание или откровенное хамство.

Мы все хотим жить там, где люди сначала думают, а потом делают.

А живём там, где певец третьего эшелона проводит концерт в хосписе в разгар отмены всех массовых мероприятий.

Персонал — без масок, посетители — без масок. Сам Проша, конечно же, — тоже без маски. Зачем в хосписе маски? Такая, что ли, жуткая логика?

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Смотрю я на всё это и думаю: в России — очень мягкие законы, поэтому их никто не соблюдает.

Если у медработников маски под носом или на ушах болтаются, то что уж говорить об остальных? Если в хосписах сейчас концерты проводятся, то что уж осуждать тех, кто попёрся в это время в Египет?

Дичь, конечно. Нет слов.

Хотите жить в обществе с более жёсткими законами? Почему?

Я вас слушаю очень внимательно.

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