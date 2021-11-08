Шаляпин в хосписе – Личное мнение
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Аккурат в середине локдауна, в разгар четвёртой — самой безжалостной на сегодня — волны пандемии, весёлый вдовец Прошка Шаляпин дал концерт в хосписе в Зеленограде.
Фото: Соцсети
Немногочисленные маски болтаются на ушах или под подбородком. Набрав в лёгкие побольше воздуха, Проша дышит в лица стариков полной грудью.
Не локдаун, а ярмарка!
Балаган. Прежде всего, в головах.
Мы все хотим жить хорошо: в стране с идеально работающими законами, в цивилизованном обществе, где слова «спасибо» и «извините» слышатся гораздо чаще, чем высокомерное ворчание или откровенное хамство.
Мы все хотим жить там, где люди сначала думают, а потом делают.
А живём там, где певец третьего эшелона проводит концерт в хосписе в разгар отмены всех массовых мероприятий.
Персонал — без масок, посетители — без масок. Сам Проша, конечно же, — тоже без маски. Зачем в хосписе маски? Такая, что ли, жуткая логика?
https://t.me/lenamiro/10112
Смотрю я на всё это и думаю: в России — очень мягкие законы, поэтому их никто не соблюдает.
Если у медработников маски под носом или на ушах болтаются, то что уж говорить об остальных? Если в хосписах сейчас концерты проводятся, то что уж осуждать тех, кто попёрся в это время в Египет?
Дичь, конечно. Нет слов.
Хотите жить в обществе с более жёсткими законами? Почему?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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