 

Мнение: О вконец разобиженном Рамзане: он уху ел что ли?

08.11.2021, 2:46, Разное
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Достали таки падишаха! «Мне, как и любому кавказцу, уже надоело это вечное обвинение по любому, даже маленькому происшествию», – так нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал резонансную драку в Новой Москве, где четверо уроженцев одной из республик Закавказья напали чохом на мужчину с ребёнком.

И «надоело» – это лишь самое маленькое, из того, что наговорил за эти дни разобиженный Рамзан.

«Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! …Такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям», – заявил Рамзан Кадыров журналистам. И в этих словах очень явственно ощущается угроза, пусть и выраженная «эзоповым языком». Но не только пишущая братия в лице главреда RT Маргариты Симонян стала объектом угрожающей риторики чеченского лидера.

«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности… Такие методы не приведут к единству нашего государства. Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ – это отдельное государство. Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Не останется и мокрого места…», – это Рамзан Кадыров адресовал уже федеральным властям. И снова тонкий намёк более чем прозрачен.

Хотя так-то если посмотреть… Разве Чечня при Рамзане Кадырове не живёт как отдельное государство, больше похожее на восточный султанат, чем на светскую Российскую Федерацию? И разве не за это главу Чечни уже открыто именуют падишахом? В прошлом году этот эпитет прилюдно употребил вице-премьер, курирующий силовой блок, Абузайд Висмурадов: «Каждому придется отвечать за сказанное. Спрос делали и будем делать, если на то будет воля Всевышнего. У нас у всех, кто находится в Европе, в Америке, у всего народа – один падишах, Рамзан».

Может, и правда, славословия приближённых вскружили голову чеченскому правителю, и он потерял берега?

А что касается Маргариты Симонян, из-за высказываний которой возникла перепалка в стиле ЕЖГ, то…

Ну вот её слова: «Все эти ‘приезжие’ и ‘лица кавказской национальности’ допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро… И правильно сделают. Ибо неча… Ну, так вам покажут, кто в этом доме хозяин».

И чем тут она не права, если даже уравновешенные адвокаты пишут у себявот такое?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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