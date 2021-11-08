Мнение: Россияне возвращаются в Москву…

Кто в 7 утра выехал из Казани, и лишь в 22, проехав за рулем 900 км, добрался до московских Сокольников, тот я…

Татарстан и половину Чувашии мы с Чарли проскочили быстро, со средней скоростью под 80 км/ч, машин на трассе было мало.

А вот после Чебоксар началось…. Последние 200 км перед Москвой ехали часов пять….

Казалось, что треть Чувашии, половина Нижегородской области и чуть ли не вся Владимирская область после антикоронавирсуных каникул возвращаются в Москву…

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