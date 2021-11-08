 

В Москве решили сохранить ряд ограничений после нерабочих дней

08.11.2021, 2:28, Новости дня
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После окончания периода нерабочих дней в Москве будет действовать ряд антиковидных ограничений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <…> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», – приводятся слова Собянина на сайте правительства Москвы.

Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.



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