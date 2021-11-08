В Красноярске прокуратура начала проверку после стрельбы в подростка в спортзале

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту травмирования подростка, в которого накануне вечером в спортивном зале выстрелил из травматического пистолета мужчина, информирует пресс-служба ведомства.

«В спортивном зале по ул. Грунтовая в Кировском районе г. Красноярска в результате произошедшего конфликта 43-летний мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего подростка. Несовершеннолетнему причинены телесные повреждения, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе добавили, что прокуратура края организовала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в спортивном зале в Кировском районе г. Красноярска.

В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, оценены работа органов и учреждений системы профилактики, а также правомерность выдачи мужчине разрешения на оружие.

«Из медучреждения подросток был отпущен, так как в госпитализации не нуждался. Все участники конфликта опрошены, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в пресс-службе краевого главка МВД.

Ранее в Хакасии девятилетний мальчик взял оружие у отца и нечаянно застрелил четырехлетнего друга.