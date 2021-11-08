Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител

Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.

«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – сообщил Гинцбург газете «Известия».

«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Напомним, в четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.

Между тем в конце октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в РФ обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.