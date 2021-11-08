 

Жительница Австралии выиграла миллион долларов в лотерее для привитых от COVID-19

08.11.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что в лотерее участвовало около 2,74 млн вакцинированных против коронавируса австралийцев. Ее организовала группа филантропов и корпораций с целью популяризации иммунизации от COVID-19.

Чжу не смогла ответить на телефонный звонок от организаторов лотереи, так как была на работе. Когда она перезвонила, то узнала о выигрыше.

Чжу рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае на Новый год, если к тому времени откроются границы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg на 7 ноября в Австралии сделали более 36,7 млн прививок от COVID-19, хотя бы одну дозу вакцины получило 75,6% населения страны, 67,5% – две дозы, 0,6% – три.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Американцы испытали самую большую в мире цифровую камеру

17.05 / Разумков о работе Медведчука как нардепа если ему вынесут приговор: Из тюрьмы вряд ли будет возможность, но статус останется

27.10 / По результатам обработки более 75% протоколов на выборах в округе №208 лидирует Гунько, Ляшко второй

01.09 / Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

12.02 / В Китае запретили вещание Всемирной службы BBC

08.07 / В Самаре начали строить уникальный ФОК

18.09 / “Из области конспирологии”. Ермак опроверг тайные договоренности с Россией, о которых говорил Богдан

21.05 / Эйфелеву башню в Париже откроют в июле. В прошлом году ее закрывали из-за карантина

09.07 / “Мы их дожмем”. Зеленский пообещал ипотеку под 10% годовых

16.08 / Военный летчик назвал ошибки США при бегстве из Кабула

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика