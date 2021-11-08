Жительница Австралии выиграла миллион долларов в лотерее для привитых от COVID-19

Отмечается, что в лотерее участвовало около 2,74 млн вакцинированных против коронавируса австралийцев. Ее организовала группа филантропов и корпораций с целью популяризации иммунизации от COVID-19.

Чжу не смогла ответить на телефонный звонок от организаторов лотереи, так как была на работе. Когда она перезвонила, то узнала о выигрыше.

Чжу рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение со своей семьей в Китае на Новый год, если к тому времени откроются границы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg на 7 ноября в Австралии сделали более 36,7 млн прививок от COVID-19, хотя бы одну дозу вакцины получило 75,6% населения страны, 67,5% – две дозы, 0,6% – три.

—