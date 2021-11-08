 

США перебросили стратегический бомбардировщик B-1 на юг Франции

08.11.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer совершил посадку на военно-воздушной базе близ коммуны Истр на юге Франции, сообщил штаб воздушно-космических сил республики.

«Бомбардировщик ВВС США был дозаправлен на 125-й авиабазе Истр в рамках [миссии] Bomber Task Force. Это уникальный вариант регулярных тренировок, который укрепляет отношения внутри альянса и позволяет быть готовым к действиям в любое время и в любом месте», – приводит текст сообщения ТАСС.

Самолет B-1, сконструированный с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс», начал поступать в войска в середине 1980-х годов. Согласно планам Пентагона, 17 таких бомбардировщиков должны быть списаны до конца 2021 года.

Напомним, в конце октября стало известно, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов РФ при помощи противокорабельных ракет большой дальности LRASM. В феврале США перебросили американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегию. Кроме того, в мае 2020 года стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели над Эстонией учебное бомбометание. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможность уничтожения Балтийского и Черноморского флотов РФ одним авиаударом стратегической авиации ВВС США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / В Киеве прошел марш за свободу Беларуси. Видео

05.08 / “Шахтер” вышел в четвертьфинал Лиги Европы

29.07 / “Все закрыто плотно”. Данилов рассказал о готовности Украины к нападению России со стороны Крыма

20.08 / “Мерзость”, “Писец полный”, “Фу, как противно смотреть!”, “Еще бы использованный тампон выложила”. Волочкова показала ступни со слезшей кожей

27.03 / Facebook заблокировала страницу президента Венесуэлы за распространение фейков о коронавирусе

30.06 / Названы сроки начала исследований вакцины «Вектора» от коронавируса на людях

30.06 / Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing

01.02 / Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

11.12 / Путин поддержал идею об установке памятника Сахарову в Москве

22.03 / Стал известен заработок губернатора Белозерцева за пять лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика