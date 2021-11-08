США перебросили стратегический бомбардировщик B-1 на юг Франции

Стратегический бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer совершил посадку на военно-воздушной базе близ коммуны Истр на юге Франции, сообщил штаб воздушно-космических сил республики.

«Бомбардировщик ВВС США был дозаправлен на 125-й авиабазе Истр в рамках [миссии] Bomber Task Force. Это уникальный вариант регулярных тренировок, который укрепляет отношения внутри альянса и позволяет быть готовым к действиям в любое время и в любом месте», – приводит текст сообщения ТАСС.

Самолет B-1, сконструированный с использованием технологии обеспечения малозаметности «стелс», начал поступать в войска в середине 1980-х годов. Согласно планам Пентагона, 17 таких бомбардировщиков должны быть списаны до конца 2021 года.

Напомним, в конце октября стало известно, что бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов РФ при помощи противокорабельных ракет большой дальности LRASM. В феврале США перебросили американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer в Норвегию. Кроме того, в мае 2020 года стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 Lancer провели над Эстонией учебное бомбометание. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил возможность уничтожения Балтийского и Черноморского флотов РФ одним авиаударом стратегической авиации ВВС США.