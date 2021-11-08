 

Задержан разбивший иллюминатор на рейсе из Стокгольма в Москву дебошир

08.11.2021, 1:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Задержан разбивший иллюминатор дебошир на авиарейсе из Стокгольма в Москву, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», – приводит текст сообщения ТАСС.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Мужчине, порезавшему пальцы, оказали медицинскую помощь, он был отправлен на медосвидетельствование. Сотрудниками полиции в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Напомним, в минувшую субботу сотрудники Росгвардии задержали закрывшегося в купе пассажира поезда Москва – Адлер, который ранил из оружия полицейского, пытавшегося уговорить мужчину открыть дверь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Комитет Сената США поддержал проект закона, предоставляющий Украине летальное оружие

31.01 / В РФПИ опровергли сообщения о поставках «Спутника V» в Донецк и Луганск

04.06 / Эйдман: Навальный предпочитает погибнуть в бою, чем заключить компромисс с правящей верхушкой. Именно в этой бескомпромиссности его уникальность и сила

15.08 / Врач Роспотребнадзора посоветовала петь народные песни для восстановления после COVID

18.10 / С начала года в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих

20.08 / Анонсирован запуск программы профориентации школьников в Коми

18.07 / Склад картона загорелся в подмосковных Мытищах

28.08 / Москва заявила о разыгрывании «антироссийской карты» в парламентских выборах в Черногории

16.01 / Новый кроссовер Geely на базе Volvo представят в апреле

03.07 / Песков рассказал о постоянной работе Путина над укреплением политической системы России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика