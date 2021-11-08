Задержан разбивший иллюминатор на рейсе из Стокгольма в Москву дебошир

Задержан разбивший иллюминатор дебошир на авиарейсе из Стокгольма в Москву, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть линейного управления», – приводит текст сообщения ТАСС.

Дебоширом оказался житель Белгорода 1980 года рождения. Мужчине, порезавшему пальцы, оказали медицинскую помощь, он был отправлен на медосвидетельствование. Сотрудниками полиции в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Напомним, в минувшую субботу сотрудники Росгвардии задержали закрывшегося в купе пассажира поезда Москва – Адлер, который ранил из оружия полицейского, пытавшегося уговорить мужчину открыть дверь.