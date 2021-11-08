Осенью укреплять иммунитет нужно с самого утра: ошибки за завтраком, которые мешают укреплять здоровье

Наступление холодов означает,что пришла пора укутываться в самую теплую одежду, закаляться и принимать витамины для того, чтобы укрепить свою иммунную систему и чтобы у вас были силы на борьбу с сезонным гриппом.

И хотя такие вещи, как пищевые добавки и определенные физические упражнения, могут положительно повлиять на иммунитет, вами пищевые привычки также имеют большое значение! На самом деле, практически все ваши привычки, к примеру, касающиеся завтрака, могут подорвать ваш иммунитет, чего вы, возможно, до сих пор не осознавали.

Как вы можете навредить своему здоровью за завтраком? Какие ошибки совершаете во время первого приема пищи? Ответ готовы дать диетологи!

Слишком много сахара

Хотите, чтобы ваш завтрак помогал вам укреплять иммунитет? Обратите внимание на то, какое количество сахара вы употребляете! Такие продукты, как сладкие хлопья, выпечка, блинчики или вафли, содержат огромное количество сахара. Диетологи говорят: их чрезмерное употребление со временем может негативно повлиять на ваши лейкоциты – клетки, необходимые для борьбы с инфекцией.

Мы добавляем сахар в свой кофе утром, можем добавить джем или варенье в кашу, съесть пончик с начинкой – и тем самым нанести непоправимый ущерб нашей иммунной системе.

Вы не пьете апельсиновый сок

Даже если вы отказываетесь от сахара или пытаетесь сократить его количество в вашем рационе, вам не следует отказываться от натурального сахара, который содержится во фруктах и свежих соках. К примеру, вам следует добавлять в свой утренний рацион 100% апельсиновый сок. Он содержит большое количество питательных веществ, которые поддерживают иммунитет. К тому же, в ходе одного из исследований выяснилось, что натуральный апельсиновый сок может помочь бороться с воспалениями. В общем, включение этого напитка в общую здоровую диету может быть важном дополнением к силе иммунитета.

Недостаток витамина D

Витамин D играет важную роль, когда дело касается укрепления иммунной системы, и, по словам экспертов, многие люди нередко пропускают (или отказываются!) от этого компонента, когда готовят завтрак.

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В числе отличных источников витамина D:

лосось; овсянка; яйца; молоко.

А вот если вы имеете вредную привычку постоянно перекусывать бутербродами или вообще не завтракаете, вы лишаете себя этого важного элемента. Безусловно, вы можете получать витамин D, употребляя БАДы, однако куда лучше придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься спортом.

Вы забываете про белок

Белок – еще один крайне важный элемент, необходимый для поддержания здоровья вашего иммунитета. Поэтому достаточное количество белка во время завтрака – ключевой момент.

Многие привычные блюда, которые мы едим на завтрак (например, круассаны или тосты), полны углеводов, но практически не содержат белка. Так что добавляйте к ним молоко яйца, тофу или курицу.

В вашем меню слишком много фастфуда

И наконец обилие фастфуда – особенно в качестве завтрака – может нанести существенный ущерб вашей иммунной системе. Все дело в высоком содержании соли, которая ослабляет иммунитет. Лучшая альтернатива фастфуду – блюда с меньшим количеством соли.