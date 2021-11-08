 

Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока. Чаще всего их используют нелегалы – СМИ

08.11.2021, 1:02, Новости дня
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Чаще всего эти рейсы используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС, отмечает издание.

Welt am Sonntag со ссылкой на данные немецких спецслужб сообщает, что в Беларусь из стран Ближнего Востока ежедневно прибывают до 1 тыс. нелегальных мигрантов.

Кроме того, в Беларуси планируют начать принимать международные рейсы в еще пяти национальных аэропортах страны, в частности в приграничном с Польшей городе Гродно.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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