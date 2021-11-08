 

Папа римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане

08.11.2021, 1:02, Новости дня
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Эту должность впервые заняла женщина, раньше ее занимали архиепископы и епископы. Заместителем Петрини папа Франциск назначил адвоката Джузеппе Пульизи-Алибранди.

Петрини родилась в Риме в 1969 году, она окончила Независимый международный университет Гуидо Карли по специальности “политология”, у нее есть степень кандидата наук. Монахиня преподает экономику благосостояния и социологию экономических процессов в Папском университете святого Фомы Аквинского.

Контекст:

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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