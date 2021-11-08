“Всегда прекрасна”. 39-летняя Мейхер показала лицо “без фотошопа и фильтров”

“Хорошо выглядеть без фотошопа и фильтров, быть уверенной в себе – это реально. Скажете, что не обойтись без помощи визажиста и правильно подобранного макияжа? Для профессиональных съемок, безусловно, да. А для того, чтобы сохранить молодость и свежесть, радоваться своему отражению в зеркале постоянно, нужен другой специалист – косметолог. Так важно найти именно профессионала, ведь как мы будем выглядеть через 10, 20, 30 лет, зависит от нашего сегодняшнего внимания к себе любимой”, – подписала ролик Мейхер.

Видео певицы набрало почти 44 тыс. просмотров.

“Самая красивая девушка из шоу-бизнеса”, – прокомментировала видео oxana7526.

“Солнышко, ты всегда прекрасна! А массаж – классная штука, расслабляет”, – написал vladimirnikolaev980.

“Как всегда красавица”, – считает ganiev7427.

View this post on Instagram

A post shared by НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

—