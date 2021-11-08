 

В Совфеде объяснили значимость «Северного потока – 2» для Европы

08.11.2021, 0:40, Новости дня
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Член Совфеда Ольга Ковитиди прокомментировала рекомендации премьер-министра Баварии Маркуса Зедера как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

По словам сенатора, подобное заявление актуально не только для ФРГ.  «Европейцы четко осознают значимость газопровода «Северный поток – 2» для всей Европы, ведь зима близко, а цены на газ кусаются», – цитирует RT Ковитиди.

Она добавила, что РФ является надежным партнером и готова исполнить все свои обязательства.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke назвал «Северный поток – 2» «надежной основой» поставок газа в Германию и призвал ввести газопровод как можно скорее в эксплуатацию для нормализации цен перед холодной зимой.

Также премьер Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. В пятницу глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем в среду появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.



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