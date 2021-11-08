Психолог оценила последствия нападения в Новых Ватутинках для ребенка

Ребенок, на которого вместе с отцом напали злоумышленники в Новых Ватутинках, мог получить психологическую травму, сообщила психолог Екатерина Верченова.

«В данном случае ребенок столкнулся с психологической травмой и с тем, что угроза была причинена близкому человеку. Мы видим даже, что ребенок пытался убежать, потому что ему не хватает ресурса справиться с этой ситуацией: он не знает, как защитить себя и как защитить близкого человека. То есть у ребенка перед глазами ужас», – рассказала психолог каналу Рен ТВ.

Верченова отметила, что в данном случае необходимо оказать ребенку психологическую помощь. Также мальчику требуется помощь семьи, которая бы могла рассказать, что произошло, и успокоить.

«В данном случае очень важно увидеть ребенку, что будут наказания, что эта ситуация не останется нерешенной. Ребенку нужно прожить ощущение завершенности, что с его близкими все в порядке, что с ним все в порядке и никакая угроза не происходит в его жизни», – указала психолог.

В воскресенье Следственный комитет (СК) предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве.

Напомним, конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.

6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды. Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья. Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.