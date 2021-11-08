В Киеве рассказали, когда Киев перестанет быть интересен ЕС

Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, считает украинский политический эксперт Андрей Головачев.

«Европа нами занималась лишь, когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через один-полтора года, и тогда мы получим холодный душ», – приводит его слова «Главред».

По его словам, Киев «очень переоценивает свою значимость для мира и Европы». Головачев также предупредил, что и Соединенные Штаты преследуют лишь собственные интересы в отношениях с Украиной. Киев, уверен эксперт, необходим США лишь для «сдерживания России».

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.