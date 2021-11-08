 

Киев усомнился в возможности продолжения «нормандского формата»

08.11.2021, 0:40, Новости дня
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Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, сообщил в эфире телеканала «Дом» пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Никак не могут договориться по следующему саммиту в нормандском формате на высшем уровне, даже министры пока не встречаются», – приводит его слова РИА «Новости».

Никифороф ответили на вопрос о готовности президента Владимира Зеленского вынести обсуждение экологических проблем Донбасса в нормандском формате, что «и политическая часть, политическая повестка нормандского формата под большим вопросом, что говорить об экологии».

На саммите стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина), прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике. В нем указано, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса, а сам особый статус региона должен действовать на постоянной основе.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Киев в ситуации с применением турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе хочет показать «крутость», так что начал бомбить в нарушение Минских договоренностей.

В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».



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