В Балашихе в подъезде дома произошла стрельба

Конфликт произошел между лифтерами и жильцами дома в Балашихе, один из участников выстрелил из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета», – пояснили в полиции, передает ТАСС.

О конфликте в подъезде дома на Чистопольской улице в полицию сообщила местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает всех участников конфликта.

Ранее в городе Асбест Свердловской области суд арестовал на два месяца мужчину, который открыл стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога.