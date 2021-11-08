 

В Балашихе в подъезде дома произошла стрельба

08.11.2021, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конфликт произошел между лифтерами и жильцами дома в Балашихе, один из участников выстрелил из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел, предположительно, из травматического пистолета», – пояснили в полиции, передает ТАСС.

О конфликте в подъезде дома на Чистопольской улице в полицию сообщила местная жительница.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Полиция устанавливает всех участников конфликта.

Ранее в городе Асбест Свердловской области суд арестовал на два месяца мужчину, который открыл стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Рассекречены две новые модификации Porsche Cayenne

29.11 / Исследованы причины взаимодействия пользователей со смартфонами

13.10 / В Подмосковье появится сервис, оповещающий об отключении воды

19.02 / Приложение Microsoft Office начало полноценно запускаться на планшетах Apple

17.08 / N-TV – «Талибан» обещает амнистию чиновникам и призывает их вернуться к работе

18.04 / Турчинов: Когда я слышу пиар Зеленского, что он умер бы, но освободил Крым, хочу сказать: у него и сейчас есть такая возможность

12.10 / Кремль назвал причину замедления переговоров по ДСНВ

24.02 / Гривна выросла в цене относительно доллара

31.05 / В Канаде представили экзоскелет для легкой ходьбы

13.08 / Мастерские колледжей в Кабардино-Балкарии оснастят современным оборудованием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика