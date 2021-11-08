У офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал убитому лосю

На девятый день после предполагаемого убийства лося в ходе незаконной охоты в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина у офиса КПРФ в Москве появился импровизированный мемориал в виде траурного венка и «портрета» животного с черной лентой, сообщили СМИ.

Помимо траурного венка и «портрета» животного с черной лентой у офиса КПРФ в Москве кто-то оставил гвоздики и свечи, информирует сайт телеканала «Рен-ТВ».

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося, при том, что сейчас охота на них в области запрещена. Кроме того, не исключено, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения: Рашкину предложили пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения. Депутат от процедуры отказался.

Егерь, который участвовал в задержании Рашкина с тушей лося, рассказал, что при осмотре места разделки было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия. По его словам, само оружие «нашли в арыке», оно было спрятано. Он также сообщил, что от местонахождения гильзы до места разделки провели прямую и «в тех осинах нашли пулю». «Если б в этом году она (убитая самка лося – прим. ВЗГЛЯД) принесла одного теленка, весной, через четыре-пять лет это уже было бы стадо», – заметил егерь.

Расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием депутата Валерия Рашкина занялся центральный аппарат СК. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена призвал расследовать «дело Рашкина» без оглядки на статус. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы «кто-то воспользовался своим особым статусом и каким-то образом ушел от ответственности».

Лидер партии «Зеленые» Андрей Нагибин направил обращение в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой рассмотреть вопрос прекращения полномочий депутата Рашкина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина (КПРФ), если поступит обращение генпрокурора.