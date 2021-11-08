 

Названа возможная причина взрыва в кафе в казахстанском Актау

08.11.2021, 0:20, Новости дня
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Утечка газовоздушной смеси могла стать причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау, в результате которого здание оказалось полностью разрушено, сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров.

«Предварительная причина взрыва – это, возможно, утечка газовоздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона. По словам хозяина [заведения], под завалами находятся еще два газовых баллона емкостью 50 литров каждый», – приводит слова замначальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана ТАСС.

Как сказал Абдикадыров, пострадавших на месте взрыва не обнаружено. «Подтверждаются слова владельца комплекса «Шеркала» о том, что все работники покинули это здание в конце рабочего дня с 18.00 до 20.00», – отметил замначальника департамента по ЧС.

На месте ЧП проводится расчистка завалов и аварийно-спасательные работы, в которых принимают участие более 200 человек и свыше 30 единиц техники. На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Напомним, в воскресенье вечером в одном из кафе в казахстанском Актау прогремел взрыв, в результате произошло полное разрушение здания. Кафе было расположено на первом этаже двухэтажного комплекса «Шеркала». Здесь также располагались магазин, сауна, станция технического обслуживания и склады. Взрывной волной ущерб нанесен 11 транспортным средствам, которые находились вблизи здания.

В МЧС республики сообщили, что в момент взрыва кафе в Актау было закрыто. При этом, по информации минздрава Казахстана, Мангистауская область входит в «зеленую зону» (зону наименее низкого риска) по распространению коронавируса. Таким образом, в момент взрыва кафе имело законные основания работать и принимать посетителей.



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