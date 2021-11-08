 

“Просто обалденно красивая”. Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках

08.11.2021, 0:08, Новости дня
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“Мы часто ждем понедельника, чтобы наконец-то заняться спортом, чтобы выучить новый язык, чтобы попробовать новый рецепт, чтобы купить путевку в то самое путешествие мечты… А может, хватит ждать?! Может этот день уже наступил?! Может пора жить, а не откладывать жизнь на потом?!” – предложила в подписи к фото 45-летняя ведущая.

Пост Бадоевой за несколько часов собрал больше 24 тыс. лайков.

“Сногсшибательна”, – прокомментировала снимок ps_mla.

“Какие босоножки! Что за бренд? Любовь с первого взгляда!” – оценила обувь ведущей anuta6400.

“Жанна, дорогая, а знаете ли, что вы самая обаятельная, самая привлекательная и суперочаровательная?! И просто обалденно красивая”, – написала natalitalyevents.

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A post shared by Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Бадоева родилась 18 марта 1976 года в литовском городе Мажейкяй. В начале 1990-х годов ее семья переехала в Киев. Она окончила режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, живет в Италии и занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”. Программа выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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