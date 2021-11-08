 

Сапронов: Нечего пи…деть о фальсификациях – надо сделать электронное голосование. И не надо будет никому защищать результаты

08.11.2021, 0:08, Новости дня
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Почитал ТК, СМИ и ФБ о выборах, не только в Харькове, но и по всей стране, которые были 31 октября. Не могу не высказаться, так много откровенного хайпа, визга, стенаний и прочих “высказываний”.

Были ли фальсификации?

0,66% или нет? Может, да, а может, нет.

Даже 0,8% не признают выборы и считают, что именно у них украли голоса. Уж не говоря о тех, у кого 1,5–6,5%.

Никто не признает. Голоса украли! Может, да, а может, нет.

Пересчитать, поменяли бюллетени, подложили, обложили, не согласны (ни с Энгельсом, ни с Каутским, ни с Тереховым, ни с Добкиным).

У граждан апатия и отвращение. Влом прийти, ничего ж от нас не зависит.

Явка 28,6% по Харькову. Ну, не всем, конечно. Все как всегда – поколение 60+ выбирает за всех. Так кто ж нам доктор?

Это я не весь словесный понос кандидатов и свой высказал. Не все говно еще на вентиляторе.

И так, самое главное, на всех выборах, во всей стране. Всегда. И никто – ни общество, ни оппозиция, ни власть – не хочет 30 лет, набивая одни и те же шишки, упереться, сконцентрироваться, подготовить закон Украины и сделать электронный подсчет голосов и электронное голосование.

Простое, прозрачное решение.

Маленькая Эстония давно сделала, не то что США. В США в 20.00 закончились выборы, в 20.02 – предварительные результаты. Не так как у Путина, транзитный сервер в одних руках. Без транзита, так что backup и любой вход через логин фиксируется – кто, когда и что корректировал в каком разделе.

Так что нечего пи@еть о фальсификациях – надо сделать электронное голосование. И не надо будет никому защищать результаты.

Источник: Sapronov Yuri / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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