NASA перенесло возвращение астронавтов с МКС на Землю

Об этом сообщила пресс-служба NASA в Twitter 7 ноября.

Отстыковка корабля от МКС должна была произойти сегодня.

“Из-за погоды астронавты Crew-2 теперь покинут МКС 8 ноября”, – отметили в твите.

UPDATE: Due to weather, @SpaceX Crew-2 astronauts will now depart the @Space_Station on Nov. 8.

• Undocking: 2:05pm ET (19:05 UTC)

• Splashdown: 10:33pm ET (03:33 UTC Nov. 9)#Crew3 remains scheduled to launch no earlier than Nov. 10 (UTC Nov. 11): https://t.co/62HnEEAQdu pic.twitter.com/97ZKTE737b

— NASA (@NASA) November 7, 2021

По данным NASA, Crew Dragon должен отстыковаться от МКС 8 ноября в 14.05 по времени Восточного побережья США (21.05 по киевскому времени). На Землю вернутся американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

“Корабль автономно отстыкуется и выполнит маневр облета, чтобы сфотографировать внешнюю часть МКС. После завершения маневра Crew Dragon будет стремиться к приводнению в одной из семи целевых зон приземления в Атлантическом океане или Мексиканском заливе у побережья Флориды”, – уточнили в космическом агентстве.

Контекст:

Международная космическая станция – это пилотируемая орбитальная станция, которая используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте принимают участие пять космических агентств: NASA, “Роскосмос”, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. МКС была собрана на орбите Земли в 1998–2000 годах. 2 ноября 2000 года на станцию отправилась первая экспедиция.

Crew Dragon – 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля 2021 года стартовал к Международной космической станции. 24 апреля четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС.

—