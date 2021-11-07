 

Ученый предложил ввести обязательную вакцинацию в России

07.11.2021, 23:26, Новости дня
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Россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, сообщил в эфире «Радио Россия» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.



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