Ученый предложил ввести обязательную вакцинацию в России

Россиян необходимо обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию, сообщил в эфире «Радио Россия» заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации.