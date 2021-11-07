 

Пашинян призвал расследовать нарушения режима прекращения огня в Карабахе

07.11.2021, 23:26, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и выразил надежду на тщательное расследование всех инцидентов.

«С болью вынужден отметить, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью не соблюдается. Это зафиксировали также и российские миротворцы. Надеюсь, будет проведено тщательное расследование и предприняты необходимые действия», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

«Мы высоко оцениваем деятельность российских миротворцев. Их роль в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе исключительна. И это необходимо отметить», – сказал глава Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении. «Нарушения режима прекращения огня, факты гибели военнослужащих в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика, НКР) после 9 ноября убеждают нас в том, что Азербайджан ведет политику компрометации деятельности российских миротворцев», – сказал политик.

«Должен констатировать, что до сих пор не реализовано право армянского населения на возвращение в Шуши и Гадрутский район Нагорного Карабаха, несмотря на соответствующий пункт заявления от 9 ноября», – сообщил Пашинян.

В конце октября в Ереване допустили, что период пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе может превысить пятилетний срок, предусмотренный трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и РФ от 9 ноября 2020 года.

Напомним, в середине октября произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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