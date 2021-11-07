 

Немецкий фермер отдает бесплатно овощи, которые не вписались в стандарты красоты супермаркетов

07.11.2021, 23:14, Новости дня
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Овощи, которые оказались недостаточно красивыми и из-за этого не попали на прилавки, фермер разбросал на одном из своих полей – между кельнскими районами Фельдкассель и Меркених.

“Об этой акции было объявлено в местной прессе и соцсетях, чтобы как можно больше людей знали, что есть возможность бесплатно получить продукты прекрасного качества”, – отметили журналисты.

Уже несколько дней на поле приезжают люди, чтобы собрать некондиционные овощи. Фукс сказал, что в этой ситуации виноваты сами потребители – они хотят видеть на прилавке ровные и красивые плоды.

“И даже сейчас на поле, где разбросаны овощи, каждый старается найти плод посвежее и покрасивее”, – резюмировали в публикации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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