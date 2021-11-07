“Портал в подземелье”. В центре Киева провалилась дорога

“Из-за повреждения инженерных сетей возникло проседание основания проезжей части и провал покрытия. Участок огражден. Движение по улице Владимирской частично ограничено”, – уточнили в посте.

Telegram-канал “Киев Оперативный” опубликовал видео с места происшествия.

“На улице Владимирской, 43 прямо на дороге открылся портал в подземелье. Имейте в виду и учитывайте, что брусчатка тоже очень скользкая!” – отметили в канале.

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