Военные ЗВО получили партию вакцин от COVID для ревакцинации

Российские военные начали применять «КовиВак« для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, информирует пресс-служба Западного военного округа.

«Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак», увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», – передает РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.

«Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу», – добавили в пресс-службе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.