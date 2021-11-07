 

Военные ЗВО получили партию вакцин от COVID для ревакцинации

07.11.2021, 22:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские военные начали применять «КовиВак« для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, информирует пресс-служба Западного военного округа.

«Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак», увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона», – передает РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.

«Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу», – добавили в пресс-службе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах РФ в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / В РФ создадут уникальный магнитный кондиционер

18.10 / Рядом с Курилами произошла серия землетрясений

19.10 / Воспитательница в Тульской области насильно кормила и била ребенка

23.11 / В Британии нацелились на производство 3 млрд доз вакцины от COVID-19

22.09 / Эксперт рассказал о подоплеке отставки Хафтара с поста главкома ливийской армии

07.11 / Денисова обратилась в СБУ и Нацполицию по поводу внесения в базу “Миротворца” 12-летней жительницы ОРЛО

07.03 / Норвежец пожаловался на «выдавливавшего» его с трассы российского лыжника на ЧМ

21.07 / Греция повысила боеготовность вооруженных сил из-за планов Турции

14.02 / Le Figaro – эффект «Супер Марио» — авторитет нового премьер-министра позволил Италии сократить госдолг

17.07 / В США обвинили пожары в Якутии в ускорении глобального потепления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика