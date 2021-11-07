Сирийский военнослужащий пострадал от огня снайпера в Идлибе

Сирийский военнослужащий получил ранение во время снайперского обстрела со стороны боевиков в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) четыре раза обстреливали Идлибскую зону деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо. «Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Кулить.

Накануне террористы обстреляли три провинции на севере Сирии. Кроме того, во вторник сирийские военные пострадали от обстрелов террористов в Латакии, Идлибе и Алеппо.