 

Сирийский военнослужащий пострадал от огня снайпера в Идлибе

07.11.2021, 22:32, Новости дня
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Сирийский военнослужащий получил ранение во время снайперского обстрела со стороны боевиков в Идлибе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, один сирийский военнослужащий получил ранение», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за сутки боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) четыре раза обстреливали Идлибскую зону деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо. «Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Кулить.

Накануне террористы обстреляли три провинции на севере Сирии. Кроме того, во вторник сирийские военные пострадали от обстрелов террористов в Латакии, Идлибе и Алеппо.



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