В Google Play появился фейковый двойник приложения военного радио “Армія FM” – замглавы Минобороны

“Никакого отношения к нашей военной радиостанции он не имеет. Настоящее приложение называется “АрміяFM – військове радіо”. Скачать его можно по ссылке в первом комментарии под этим постом”, – отметила она.

По информации Маляр, создание фейкового двойника радио имеет две цели: уменьшить аудиторию настоящего военного радио и дискредитировать его.

“Настоящее “Армія FM” раздражает врагов и хорошо делает свое дело, если против него ведется спланированная оплачиваемая кампания”, – подчеркнула замминистра.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2015714528587579

Контекст:

“Армія FM” – первое военное радио Украины, оно работает на Донбассе, в Киеве, Житомире, Виннице и поселке Чонгар Херсонской области недалеко от админграницы с оккупированным Россией Крымом.

Радио “Армія FM” вышло в эфир 1 марта 2016 года. Проект создан на деньги частного американского фонда Spirit of America.

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