 

“Посмотрю, что придет в голову”. Меркель рассказала, что будет делать после ухода с должности канцлера ФРГ

07.11.2021, 22:20, Новости дня
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Говоря о дальнейших планах, Меркель отметила, что не будет заниматься политикой – “решать политические конфликты”, которыми занималась много лет: “16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием, на уровне Европейского союза, на международном уровне”.

Меркель добавила, что “еще не знает, что будет делать дальше”. “Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову”, – подчеркнула немецкий политик.

Контекст:

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре. До его избрания Меркель продолжит правительственную деятельность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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