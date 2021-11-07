Мальчики на миллиард

Чиновники Мурманской области покупают «атмосферу и настроение».



Из этих бревен соберут объект «Хвост кита» у въезда в Териберку. Фото: соцсети

«Построение уникальной атмосферы» и «создание тематического настроения» — так выглядят свежие тендеры, объявленные учрежденной правительством Мурманской области организацией. За лирически названные лоты заплатят суммарно 53 млн рублей. Формально деньги не бюджетные — из региональной казны они уже перетекли на счет этой самой АНО «Центр городского развития». В основном они выделяются из резервного фонда — копилки, где находится областная заначка «на черный день»: на случай ЧС, борьбу с коронавирусом, ликвидацию последствий аварий и т.д.

Атмосферы и настроения чиновникам захотелось аккурат тогда, когда региональная контрольно-счетная палата (КСП) в очередной раз пояснила о нарушении требований Бюджетного кодекса при вливании млн в АНО.

В заключении КСП на проект областного закона о внесении изменений в бюджет на 2021 год указано, что субсидия на уставную деятельность Центра городского развития осенью увеличивается на 71% и к концу года составит почти 800 млн. Деньги, поступающие на счета организации в форме имущественного взноса, уйдут на ямочный ремонт, благоустройство дворов и обустройство детских площадок — дела, конечно, хорошие, но относящиеся к муниципальной зоне ответственности. А федеральный закон четко разграничивает полномочия местного самоуправления и государственной власти.

Однако любовь мурманского губернатора Андрея Чибиса к разного рода шарикам-фонарикам (городская среда была его коньком в годы работы в федеральном Минстрое) то и дело заставляет вмешиваться в то, что на чиновничьем языке называется «вопросами местного значения». А блокировки подобных решений со стороны, скажем, прокуратуры, удается избежать благодаря промежуточному звену — упомянутой АНО, которой юридический статус позволяет намного больше свободы в обращении с как бы уже не казенными деньгами.Из заключения контрольно-счетной палаты

«Счетная палата неоднократно обращала внимание, что формирование расходов областного бюджета на уставную деятельность АНО «ЦГР» осуществляется с нарушением норм Бюджетного кодекса во взаимосвязи с ФЗ, так как в составе направлений использования имущественного взноса предусмотрены расходы, связанные с решением вопросов местного самоуправления и не являющиеся расходными обязательствами субъекта РФ».

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Фактически аудиторы говорят о нецелевом расходовании бюджетных средств. Но чиновники продолжают настаивать: все по закону, а Счетная палата ошибается.

В обоснование своей позиции в ответ на вопрос «Новой» в правительстве области упирают на то, что различные АНО живут за счет бюджета во многих регионах, в Мурманске же эти деньги в конечном итоге используются для исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда». Чиновники напоминают, что у прокуратуры закон о бюджете нареканий не вызвал.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Из ответа правительства Мурманской области «Новой газете»

«Закупки АНО строго урегулированы. Комитет по конкурентной политике Мурманской области разработал специально для автономных некоммерческих организаций, учрежденных Правительством Мурманской области, Типовое положение о закупках, которое гарантирует соблюдение всех основных требований конкуренции при отборе поставщиков. АНО регулярно планово проверяются контрольно-надзорными органами (КСП, прокуратура) и в этой связи говорить, что средства АНО «никто не контролирует», необоснованно. Они находятся под очень серьезным контролем.

Таким образом, и статус АНО «ЦГР», и порядок ее деятельности, а главное, расходования предоставленных бюджетных средств, юридически урегулированы и выстроена многоуровневая система контроля соблюдения установленных требований. Все это делает механизм использования АНО для решения приоритетных и ключевых задач Правительства Мурманской области законным и обоснованным».

Какие же приоритетные и ключевые задачи решает упомянутая АНО, бюджет которой такими темпами скоро приблизится к миллиарду?

Установка в Мурманске парклетов (лавочек на подиуме) — 10 миллионов,

строительство основания для возведения «контейнер-холла» — нескольких контейнеров, в коих когда-нибудь найдет приют современное искусство (пока не нашло), — 1 миллион,

ремонт дворов в Североморске — 40 миллионов,

сооружение «въездных знаков» в Кировске и Териберке — 11 миллионов.

В Териберке, надо полагать, это деревянный хвост кита, который пока целиком виден лишь на эскизах, в реальности же выглядит как куча бревен с табличкой «Объект под охраной губернатора».

Эскиз сооружения «Хвост кита» / «Мурманский вестник»

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