Мнение: 104-я годовщина Октябрьской Революции

Сегодня все прогрессивное человечество отмечает 104-ю годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции, самой значимой революции XX века, изменившей Россию и весь остальной мир.

Многими ее последствиями мы пользуемся до сих пор – начиная с 8-часового рабочего дня и заканчивая уравнением в правах женщин и мужчин. Несмотря на многочисленные попытки принизить Октябрьскую Революцию или вымарать ее из истории, в силу ее огромного всемирно-исторического значения, она как и ранее была, есть и остается одним из центральных элементов отечественной истории.

Почему большевики взяли власть

С праздником товарищи, с Днем Великого Октября!

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