 

На Урале ребенок сбежал из приемной семьи из-за голода

07.11.2021, 21:38, Новости дня
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Девочка 2007 года рождения сбежала из приемной семьи из Среднеуральска Свердловской области из-за того, что ее и еще шестерых приемных детей морили голодом, сообщила депутат асбестовской городской думы Наталья Крылова.

«Со слов девочки, взрослые не работают, а живут за счет [пособий на] детей. Приемная мать не кормит их по расписанию, дети голодают. Опекуны уезжают на 2-3 дня в сад, оставляют им суп, которого на всех не хватает. В семье помимо сбежавшей девочки – еще шесть усыновленных детей. Одежду с июня 2021 ей практически не покупали – только трусы и носки. Зимнюю и школьную одежду не купили», – приводит ее слова Ura.ru. По ее словам, девочка

Крылова рассказала, что девочка «добралась до Екатеринбурга, скрывается у знакомой, отключила телефон. Ребенок боится, что полиция увезет ее обратно в приемную семью, при этом переживает за своих сестер 6 и 4 лет. Ребенок просится обратно в детский дом, потому что там кормят по графику».

Ранее сообщалось, что девочка из Курганской области, найденная мертвой в женском монастыре в Тобольском районе, хотела уйти из семьи из-за царивших дома строгих правил.



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