 

В МЧС сообщили, что кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

07.11.2021, 21:38, Новости дня
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Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

«Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва (в 21.20 местного времени, 19.20 мск) в кафе никого не было, оно не работало», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в Актау прогремел взрыв в кафе, здание полностью разрушено, информации о пострадавших нет.



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