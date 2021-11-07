В МЧС сообщили, что кафе в казахстанском Актау в момент взрыва было закрыто

Кафе в казахстанском Актау, где вечером в воскресенье прогремел взрыв, в момент ЧП было уже закрыто, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

«Со слов хозяина кафе, в 6 часов вечера его закрыли. Во время взрыва (в 21.20 местного времени, 19.20 мск) в кафе никого не было, оно не работало», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Казахстане в Актау прогремел взрыв в кафе, здание полностью разрушено, информации о пострадавших нет.