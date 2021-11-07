 

В Киеве установили около 400 новых дорожных знаков – КГГА

07.11.2021, 21:26, Новости дня
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“На 55 улицах города Центр организации дорожного движения установил дорожные знаки 3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено” с табличками 7.12 “Гололедица”. Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака движение транспортных средств будет запрещено”, – написал чиновник.

Он уточнил, что по правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, следующих по установленным маршрутам и имеющих определенные остановки. Єтот запрет не распространяется и на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров.

“Водители с инвалидностью, а также граждане, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке”, – отметил Усов.

По его информации, на 74 улицах Киева установлены предупредительные дорожные знаки 1.13 “Скользкая дорога”.

Контекст:

В Украине с 1 ноября вступили в силу изменения в правила дорожного движения – появились новые знаки, дорожная разметка, вступили в силу изменения, регламентирующие действия велосипедистов.

В Киеве с 1 ноября введен единый скоростной режим. По всему городу разрешенная скорость движения не превышает 50 км/ч.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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