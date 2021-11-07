“Чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, питался хорошо”. В Офисе президента рассказали о главных задачах министра обороны Резникова
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По его словам, главная задача Резникова на ближайшее время – “понять, что и как функционирует” в Минобороны.
“А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты – об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру”, – сказал Никифоров.
Контекст:
3 ноября парламент отправил в отставку тогдашнего министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.
Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.
Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.
4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны. Его в тот же день в Минобороны Украины представил Зеленский.
5 ноября Резников заявил, что его задание на посту министра обороны – готовить Украину к вступлению в НАТО.
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