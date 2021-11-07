 

“Чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, питался хорошо”. В Офисе президента рассказали о главных задачах министра обороны Резникова

07.11.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, главная задача Резникова на ближайшее время – “понять, что и как функционирует” в Минобороны.

“А потом – обеспечение армии. Мне кажется, президент именно такую задачу ставил, чтобы украинский военнослужащий был обут, одет, чтобы он питался хорошо, чтобы у него было материальное обеспечение хорошее, конкурентные зарплаты – об этом господин Резников говорил в Верховной Раде при голосовании за его кандидатуру”, – сказал Никифоров.

Контекст:

3 ноября парламент отправил в отставку тогдашнего министра обороны Украины Андрея Тарана, который возглавлял ведомство с марта 2020 года.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 3 ноября Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Президент Владимир Зеленский 3 ноября направил в парламент представление о назначении Резникова министром обороны.

4 ноября Рада назначила Резникова министром обороны. Его в тот же день в Минобороны Украины представил Зеленский.

5 ноября Резников заявил, что его задание на посту министра обороны – готовить Украину к вступлению в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге в августе выросли на 2%

16.08 / Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева

16.02 / Коронавирусный кризис удвоил число получателей продовольственной помощи во Франции

28.12 / В Кривом Роге обвалилось здание, под завалами погиб человек

09.09 / В РФ начались продажи обновленного седана Kia Cerato

10.07 / Волынец: Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля

25.11 / Члены команды Байдена опасаются, что ключевые должности в администрации президента займут чиновники времен Обамы – СМИ

26.04 / Во Франции добровольцы провели 40 дней в пещере без света и связи

12.10 / Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID

09.03 / Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика