Мнение: Кофейные зарплаты, или как мы стали богаче в 12 раз

Читатели попросили подсчитать российские зарплаты на этот раз не в бензине, а в кофе. Я подсчитал — как владельцу маленькой вендинговой компании, мне эта тема близка. Короткий итог. В 1913 году рабочий получал примерно 15 килограмм кофе в месяц. В 1980 году — 8,5 килограмм. В 2021 — 104 килограмма. Ниже будут мои расчёты, а в конце поста — практические советы тем, кто пьёт кофе ежедневно.

Зарплата рабочего составляла в 1913 году от 20 до 40 рублей в месяц. 20 рублей — подёнщица. 35-40 — каменщик, плотник или столяр:

http://www.protown.ru/information/hide/6627.html

Кофе в зёрнах стоил 2 рубля за килограмм, таким образом на зарплату рабочего можно было купить 15 килограмм кофе.

http://www.great-country.ru/articles/history/history_3/00017.html

После 1917 года с кофе начались проблемы, долгое время он был доступен только высшему сословию. В 1954 году, например, СССР кофе на государственном уровне не импортировал вообще. Однако при Хрущёве ситуация выравнивается, кофе снова начали активно закупать за рубежом.

В 1980 средняя зарплата по народному хозяйству составляла 169 рублей:

https://istmat.info/node/9304

Растворимый кофе стоил в СССР шесть рублей за банку в 100 грамм. Килограмм зернового кофе стоил 20 рублей:

https://positivdliaoptimistov.mirtesen.ru/blog/43277571658/Skolko-stoili-produktyi-v-SSSR-esli-perevesti-tsenyi-na-sovremen

Были некоторые проблемы с дефицитом, однако конкретно кофе найти было можно. Тем более, что хранится кофе довольно долго: это не мясо, которое нужно «доставать» на постоянной основе. В целом можно считать цену в 20 рублей за килограмм достоверной.

Таким образом, в 1985 году на среднюю зарплату можно было купить 8,5 килограмм кофе — негусто, особенно если учесть бедность советской интеллигенции, которая как раз и считала кофе важной частью своей культуры. Неудивительно, что некоторые кофеманы в советские времена даже пробовали выращивать кофе самостоятельно, внутри квартир.

Сейчас средняя зарплата в России — 52 тысячи рублей в месяц:

https://rosstat.gov.ru/

Зерновой кофе стоит 500 рублей за килограмм. Таким образом, на среднюю зарплату можно купить 104 килограмма кофе: в 12 раз больше, чем в 1980, и в 7 раз больше, чем 1913.

Теперь, как обещал, два практических совета. Во-первых, если вы пьёте растворимый кофе, я рекомендую перейти на молотый. Вот простейший рецепт, как заваривать молотый кофе в турке, практически не затрачивая на это дополнительного времени:

https://olegmakarenko.ru/752948.html

Этот рецепт подходит для тех, кто пьёт чёрный кофе или кофе с сахаром. Но если вы пьёте сладкий кофе с разными дополнительными вкусами (капучино, например), то я рекомендую тогда покупать профессиональные килограммовые пакеты от итальянцев, они гораздо вкуснее. Про них я тоже рассказываю в посте по ссылке.