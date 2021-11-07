Стрижки по гороскопу в тренде: какую прическу выбрать на зиму в зависимости от своего знака зодиака

Когда женщина меняет прическу, она тем самым выражает желание изменить что-то в своей жизни. Если желание такое есть, но идей для смены образа пока нет, изучите советы астрологов для каждого знака зодиака. Ведь стрижка отражает суть нашей личности, является продолжением нашего стиля. Вот гороскоп стрижек на зиму-2022.

Овен

Авантюрным, уверенным, решительным и импульсивным Овнам можно сделать необычную стрижку, отражающую их бунтарский характер. Сложные ярусы локонов добавляют образу объемности.

Телец

Надежным, рациональным, любящим и непоколебимым Тельцам нравится классический стиль. Они прекрасно смотрятся с шикарными, вневременными и классическими прическами.

Вариант миди крутой, красивый и всегда актуальный, потому что идет всем. А если побаловать свои волосы питательными масками, их роскошное состояние придаст образу еще больше красоты.

Близнецы

Разносторонним, любопытным, умным и сообразительным Близнецам нравится экспериментировать с выбором неброских стрижек и цветов. Им подойдет боб.

Рак

Эмоциональным, чутким, чувствительным и дружелюбным Ракам будет хорошо с челкой.

Лев

Щедрым, открытым, верным и гордым Львам идет распущенная грива.

Дева

Трудолюбивым, прилежным, творческим и дотошным Девам подходят гладкие укладки до линии подбородка. Поэтому стрижка каре подчеркнет особенности их характера.

Весы

Дипломатичным, очаровательным, тактичным и идеалистичным Весам подходит мягкий и романтичный образ, который создадут роскошные длинные волнистые локоны.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Скорпион

Решительным, сильным, интуитивным и склонным к доминированию Скорпионам, способным проявлять ловкость и настойчивость, очень подойдет стрижка боб с короткими прядями одинаковой длины, закругленная внизу. Скорпионы с такой прической будут выглядеть элегантно и непринужденно.

Стрелец

Оптимистичным, свободным, целеустремленным и интеллектуальным Стрельцам хочется делать все на свой вкус, а не подстраиваться под модные тренды. Это означает, что представители этого знака зодиака не терпят никаких ограничений. Если у девушки-Стрельца появилось желание постричься коротко, ей очень подойдет деликатная стрижка пикси.

Козерог

Верным, практичным, заботливым, уважающим традиции Козерогам свойственно обдумывать все возможные варианты, прежде чем принять решение. Им подойдет практичная стрижка длиной до плеч, но не слишком короткая, чтобы волосы можно было завязать в пучок, если возникнет такое желание.

Водолей

Изобретательным, оригинальным, честным и независимым представителям водной стихии свойственны черты прогрессивных нонконформистов, которые отражаются и на отношении к волосам. Приверженцы моды и стиля, они не позволят себе оставаться старомодными.

Но этой зимой Водолеям можно позволить себе естественные, распущенные волосы, чтобы подчеркнуть красоту их собственной текстуры.

Рыбы

Сострадательным, добрым, вдумчивым и нежным по характеру Рыбам подходит стрижка, когда волосы ниспадают плавной бахромой, в стиле 70-х. Такая прическа мягко обрамляет лицо, смягчая его черты.