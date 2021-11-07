 

В Казахстане прогремел взрыв в кафе

07.11.2021, 20:44, Новости дня
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В Казахстане в Актау прогремел взрыв в кафе, здание полностью разрушено, сообщил облдепартамент по ЧС.

«При неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются», – передает сообщение РИА «Новости».

По информации минздрава Казахстана, Мангистауская область входит в «зеленую зону» (зону наименее низкого риска) по распространению коронавируса. Таким образом, в момент взрыва кафе имело законные основания работать и принимать посетителей.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека пострадали в результате трех взрывов в кафе в центре Бишкека.



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