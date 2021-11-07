 

В Москве женщина упала с 20-го этажа

07.11.2021, 20:44, Новости дня
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Молодая женщина погибла после падения с 20-го этажа жилой высотки на севере Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал представитель экстренных служб столицы.

«После падения с 20-го этажа 22-этажного жилого дома на улице Дубнинская погибла женщина 1998 года рождения», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства ЧП и личность погибшей выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области четырехлетний ребенок выпал с балкона и скончался в больнице.



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