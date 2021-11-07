 

Возлюбленная Саакашвили сообщила о критическом состоянии политика

07.11.2021, 20:44, Новости дня
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Состояние объявившего голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили оценивается как критическое, сообщила его украинская возлюбленная, депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

«Личный врач Нико Кипшидзе, который сегодня видел Михаила Саакашвили, вышел из тюрьмы и сделал заявление, что состояние Михаила критическое и осталось несколько часов до очень критического состояния, когда человек может впасть в кому, потерять сознание и в том числе летальный исход. Михаил отказался от какого-либо тестирования, переливания крови и каких-либо медикаментов. По той информации, которую мы имеем, Михаил принимал медикаменты, которые необходимы для его жизнедеятельности. Это позволяло ему держаться», – сообщила Ясько во время эфира в своем аккаунте в Facebook, информирует РИА «Новости».

Также Ясько обратилась к властям Грузии с призывом немедленно перевести Саакашвили в частную клинику с соответствующими условиями.

Напомним, специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, «исходя из высокого общественного интереса», обнародовала кадры приема пищи в Руставской тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили, который объявил о голодовке в день ареста в Тбилиси 1 октября.



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