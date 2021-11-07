18-летний афганец въехал на территорию Украины на запасном колесе грузовика – ГПСУ

Грузовик прибыл на границу с Румынией из Турции.

“Во время осмотра транспортного средства на прицеп грузовика среагировала служебная собака. На запасном колесе под прицепом пограничники Черновицкого отряда обнаружили нелегального мигранта”, – отметили в посте.

Он рассказал, что планировал добраться до Франции. Водитель автомобиля, гражданин Украины не знал о нелегальном пассажире.

“Даже додуматься не мог, что он может такое сделать – залезть под прицеп на запаску. Очень опасно, мог выпасть оттуда”, – отметил водитель.

Иностранца осмотрел врач, пограничники его накормили и сделали ему тест на коронавирус.

“В настоящее время афганец находится в пограничном подразделении. В пункт пропуска прибыли сотрудники Нацполиции”, – уточнили в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/573708040521927/

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