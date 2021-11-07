 

За двое суток правоохранители выявили 17 фейковых COVID-сертификатов в аэропорту Борисполь – полиция

07.11.2021, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Так, 5 ноября на территории аэропорта семеро человек предъявили поддельные документы о вакцинации и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября”, – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подлог и использование поддельных документов).

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4537389522982851

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 7 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 11,35 млн украинцев, две – почти 7,9 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID

05.02 / Украина должна получить все дозы китайской вакцины от COVID-19 до конца мая

15.03 / Новый источник вирусов обнаружен в Китае

16.05 / Сотрудники ГИБДД начали ловить нарушителей с помощью мобильного приложения

29.06 / Госдеп рекомендовал американцам не ездить Белоруссию

11.05 / Каждый третий в РФ компьютер работает на Windows 7

14.12 / Эффективность «Спутник V» против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%

06.04 / Кончаловский решил снять «Дорогих товарищей» с премии «Белый слон»

02.07 / Обвиненную в торговле наркотиками дочь Малафеева отправили на экспертизу в психдиспансер

29.01 / “Фотки нереально красивые. Вау!” – Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика