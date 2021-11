Звезда комедии “Один дома” Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci

Показ состоялся в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре, на котором расположена “Аллея славы”.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле нарядил 41-летнего Калкина в рубашку в гавайском стиле с изображением морских пейзажей, укороченный блестящий пиджак с принтом и бежевые широкие брюки. Образ актера он дополнил белым ремнем с логотипом Gucci, черными сабо с шипами и большими солнцезащитными очками.

Macaulay Culkin walks the runway for Gucci Love Parade in Hollywood, California.

More * #GucciLoveParade * https://t.co/GoLWs4k3ai @IncredibleCulk pic.twitter.com/VtogopOt3v

— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) November 3, 2021

Поклонники позитивно восприняли появление Маколея Калкина в новом амплуа. В комментариях под публикацией на страничке Gucci в Instagram они отметили, что здоровый образ жизни пошел актеру на пользу.

“Я говорю вам, что у Маколея Калкина все получилось. Он на показе Gucci, и так потрясающе видеть это. Посылаю много молитв и благословений”, – написала flyelfawi4.

“Он выглядит так жарко, а я дома один”, – прокомментировал 1madfashion1.

“Он такой хорошенький”, – оставил свой коммент boomgoesval.

“Маколей Калкин отлично выглядит!” – отметила liz_standon.

Контекст:

Калкин прославился в 10 лет, сыграв главную роль в картине “Один дома”. Также он снимался в фильмах “Дядюшка Бак”, “Моя дочь”, “Добрый сынок”, “Наравне с отцом”, “Богатенький Ричи”, “Повелитель страниц”.

В 2017 году Калкин начал встречаться с актрисой Брендой Сонг. В 2018-м в подкасте The Joe Rogan Experience он рассказал, что обустраивает свою жизнь, перешел на здоровый образ жизни и со своей возлюбленной планирует завести детей. 5 апреля 2021 года у Калкина и Сонг родился сын.

