 

На Донбассе погиб военнослужащий из Львовской области

07.11.2021, 20:32, Новости дня
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“Во время минометного обстрела на востоке Украины погиб сержант 24-й отдельной механизированной бригады Виталий Николаевич Павлысько”, – написал глава ОГА.

29 ноября жителю города Яворов Львовской области дожно было исполниться 48 лет, он служил в армии по контракту. У Павлысько остались родители, жена и двое детей.

Козицкий выразил соболезования родным погибшего военнослужащего.

https://www.facebook.com/maks.kozytskyy/posts/4460063180696988

Сегодня боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня, один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“Военным оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное”, – отметили в штабе ООС.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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